Actualidade

Filipe Nyusi apresentou hoje o primeiro Comité Central da Frelimo, eleito sob a sua presidência, durante o congresso do partido que decorre na Matola, arredores de Maputo.

Depois de, na sexta-feira, terem reeleito Nyusi com 99% dos votos, os participantes votaram no sábado para o comité, parte do qual já estava escolhido a nível regional.

A equipa de cerca de 200 pessoas ficou completa com a votação pelos 2264 delegados de todo o país e organizações filiadas da Frelimo, sendo que a partir deste comité vão hoje ser escolhidas as próximas figuras chave do partido, além do presidente.