Actualidade

O dirigente do PCP Aurélio Santos morreu no sábado, aos 88 anos, estando as cerimónias fúnebres agendadas para segunda-feira, informou hoje o Partido Comunista Português, em comunicado.

Aurélio Santos nasceu em Vilar de Torpim, distrito da Guarda, em 1930, e "desde muito jovem participou na luta antifascista", nomeadamente no movimento estudantil, enquanto estudante de Medicina, em Lisboa, segundo a nota do PCP.

Da biografia consta a detenção em 1953, depois de julgado em Tribunal Plenário e condenado a dois anos de prisão, tendo estado nas prisões do Porto, do Aljube e de Caxias.