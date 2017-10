Autárquicas

A Comissão Permanente do PS, o órgão restrito de direção dos socialistas, reúne-se hoje, a partir das 18:00, na sede nacional deste partido, em Lisboa, para acompanhar os resultados das eleições autárquicas, disse fonte oficial do PS.

Liderada pelo secretário-geral do PS, António Costa, e coordenada pela 'número dois' da direção, Ana Catarina Mendes, a Comissão Permanente foi criada no início de 2016, após a formação do Governo socialista, em dezembro de 2015.

António Costa votou esta manhã, em Fontanelas, concelho de Sintra, e fez um apelo à participação no ato eleitoral, considerando que as eleições autárquicas são "a maior festa da democracia" porque permitem escolher o poder mais próximo das comunidades.