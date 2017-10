Actualidade

O Sporting de Braga ascendeu hoje, provisoriamente, ao quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o agora lanterna-vermelha Estoril-Praia por 6-0, em encontro da oitava jornada.

Os brasileiros Dyego Souza (17 minutos) e Raúl Silva (41), na primeira parte, e Fábio Martins (55), Xadas (57) e Ricardo Horta (62 e 84), na segunda, selaram o terceiro triunfo consecutivo na prova dos 'arsenalistas'.

A equipa bracarense igualou os 15 pontos do Marítimo, que recebe ainda hoje o Benfica, terceiro, com 16, enquanto o conjunto de Pedro Emanuel manteve-se com seis, no 18.º e último lugar, em igualdade com Tondela, Desportivo das Aves e Moreirense.