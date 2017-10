Autárquicas

O ex-presidente da Câmara de Oeiras Isaltino Morais venceu hoje as eleições autárquicas no concelho, derrotando o seu antigo 'número 2', Paulo Vistas, que lidera atualmente o executivo, segundo as projeções das televisões.

Segundo a projeção da TVI, Isaltino Morais, que cumpriu uma peça de prisão por fraude fiscal e branqueamento de capitais, obteve 42,2% a 47,2% dos votos.

