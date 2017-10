Autárquicas

O dirigente do CDS-PP Telmo Correia manifestou hoje "enorme confiança" face às projeções divulgadas para as eleições autárquicas e sublinhou que, "com grande probabilidade", em Lisboa os centristas podem estar perante "um momento histórico".

"Falo na grande aposta do CDS que é Lisboa. Também aí estamos a aguardar com serenidade, temos apenas projeções, mas o que estas projeções nos dizem é que, com grande probabilidade, caminhamos aqui e hoje nesta cidade de Lisboa para um momento histórico", declarou Telmo Correia.

O dirigente e deputado centrista sublinhou que "é cedo" para "qualquer conclusão", referindo que a direção do CDS-PP acompanha as projeções divulgadas às 20:00 com "grande serenidade e grande tranquilidade, mas também com uma enorme confiança".