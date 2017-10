Autárquicas

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, vincou hoje que, a confirmarem-se as projeções das televisões para as autárquicas de hoje, o PS terá uma "grande vitória" no sufrágio.

"A confirmarem-se as projeções, o PS tem uma grande vitória nos maiores concelhos do país, nos concelhos mais populosos do país", declarou a socialista, falando na sede do partido, no largo do Rato, em Lisboa.

Depois, Ana Catarina Mendes endereçou cumprimentos a todos os candidatos socialistas e enalteceu o que se projeta ser uma "grande vitória" em Lisboa, no "melhor resultado de sempre" numa primeira candidatura ao município, referindo-se ao facto de Fernando Medina se ter candidatado pela primeira vez à Câmara de Lisboa.