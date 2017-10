Autárquicas

A candidatura do independente Rui Moreira à Câmara do Porto congratulou-se hoje com a diminuição da abstenção notando que esse é, para já, "o grande motivo de satisfação", porque ainda não existem "resultados reais".

Em declarações aos jornalistas na sede de campanha, na Avenida dos Aliados, o diretor de campanha de Rui Moreira alertou que as indicações de vitória do independente "são projeções", pelo que "têm de ser lidas com todo o cuidado".

O diretor de campanha, Nuno Santos, acrescentou que Rui Moreira fará "uma declaração política" por volta "das 21:00, quando houver resultados definitivos e consistentes".