Autárquicas

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, afirmou hoje que, a confirmarem-se as projeções das televisões, a candidatura socialista à presidência da Câmara do Porto, Manuel Pizarro, conseguirá "uma notável recuperação".

De acordo com as projeções avançadas pelas televisões após o fecho das urnas, o independente Rui Moreira será reeleito presidente da Câmara do Porto - a dúvida é se vencerá ou não com maioria absoluta - e o socialista Manuel Pizarro ficará em segundo lugar com uma votação estimada entre os 30 e os 35 por cento.

"Há uma notável recuperação dos resultados do PS [para a Câmara do Porto], quer em relação às últimas eleições legislativas, quer em relação às últimas eleições autárquicas. Isto significa que, num contexto particularmente difícil, Manuel Pizarro tem uma notável recuperação do resultado", frisou a "número dois" da direção do PS.