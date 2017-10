Autárquicas

A candidatura de Álvaro Almeida (PSD/PPM) ao Porto congratulou já Rui Moreira pelo resultado nas eleições desta noite, tendo o mandatário António Tavares assinalado que "uma parte do eleitorado" não acreditou na proposta do partido.

"O dr. Álvaro Almeida já endereçou os parabéns a Rui Moreira, que as sondagens indicam que será o futuro presidente da Câmara Municipal do Porto", afirmou pouco depois das 20:30 o mandatário da candidatura, acompanhado pelo diretor de campanha Pedro Sampaio.

Numa altura em que as projeções apontam para um intervalo entre os 8% e os 11% dos votos para o movimento "Porto Autêntico", o mais baixo de sempre do partido na cidade, o mandatário afirmou que "o PSD compreendeu também, neste momento, aquilo que parecem ser os resultados e a atitude do seu próprio eleitorado".