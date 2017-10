Autárquicas

A ex-presidente do PSD Manuela Ferreira Leite disse hoje que Pedro Passos Coelho não tem condições, neste momento, para continuar à frente do Partido Social Democrata (PSD).

Quando questionada, na TVI, se Pedro Passos Coelho tem condições para liderar o partido, a social-democrata Manuela Ferreira Leite respondeu: "não, não tem".

"A candidata por Lisboa apareceu tardiamente, porque as estruturas que tinham de fazer a escolha não se entenderam e, ao aparecer tardiamente e como foi escolha do presidente do partido, é evidente que o presidente do partido também foi a eleição", disse a antiga ministra das Finanças.