Autárquicas/Resultados

O CDS-PP conquistou hoje a presidência da câmara de Oliveira do Bairro, Aveiro, que era liderada pelo PSD.

Duarte Novo, que encabeça a lista do CDS-PP que venceu as eleições autárquicas de hoje, sucede a Mário João Oliveira, do PSD, na liderança da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

Esta é a primeira câmara que o CDS-PP conquistou nas eleições de hoje.