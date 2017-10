Autárquicas

(CORREÇÃO)Lisboa, 01 out (Lusa) - A secretária nacional do PS com o pelouro das autarquias, Maria da Luz Rosinha, reivindicou hoje vitórias em bastiões 'laranja' como Pedrógão Grande e Ansião (distrito de Leiria), São João da Madeira (Aveiro) e Bombarral (Leiria).

Numa declaração sem direito a perguntas, a socialista e antiga autarca de Vila Franca de Xira valorizou os "magníficos resultados" para o PS que, pelas 21:30 se conheciam, e sublinhou que estes não se limitam a vitórias em Lisboa ou Sintra.

"Já temos confirmada a vitória em concelhos tradicionalmente social-democratas", declarou, enumerando depois quatro municípios: Pedrógão Grande, Ansião, São João da Madeira e Bombarral.(Corrige, no primeiro parágrafo, que Bombarral pertence ao distrito de Leiria e não de Lisboa)