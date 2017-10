Catalunha

O presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, declarou hoje que, após o referendo, os catalães ganharam "o direito a ter um "Estado independente" e anunciou que remeterá ao parlamento regional o resultado da votação.

"Hoje, com esta jornada de esperança e também de sofrimento, os cidadãos da Catalunha ganharam o direito a ter um Estado independente que se constitua em forma de república", sublinhou, numa declaração no Palau, a sede do governo, acompanhado pelos membros do executivo regional.

Puigdemont anunciou que enviará, "nos próximos dias", ao parlamento catalão "os resultados" da consulta de hoje, para que "atue de acordo com o que está previsto na lei do referendo".