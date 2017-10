Autárquicas

O independente Rui Moreira, reeleito hoje presidente da Câmara do Porto, indicou como "grandes derrotados" os sociais-democratas Rui Rio ou Paulo Rangel, porque "as autárquicas do Porto não são as primárias secretas do PSD".

Para Moreira, António Tavares (social-democrata, mandatário da candidatura do PSD à autarquia portuense), Rui Rio (ex-presidente da Câmara do Porto) e o eurodeputado Paulo Rangel são "os grandes derrotados" por "terem utilizado o Porto como território para disputas de índole nacional".

Prometendo governar a cidade "sem deixar de ouvir todos", Moreira agradeceu ao CDS-PP por tê-lo apoiado "sem condição", deixou "um abraço ao amigo Manuel Pizarro (cabeça de lista do PS à Câmara do Porto) mas criticou o PS porque o apoio que lhe oferecia "tinha um preço" que o movimento independente "não quis pagar", ao mesmo tempo que, durante a campanha do concelho, "tentou nacionalizar as eleições".