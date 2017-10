Autárquicas/Resultados

O PS tinha 47 presidentes de câmara eleitos às 22:00 e era o partido com mais municípios conquistados, de acordo com os dados do Ministério da Administração Interna.

Às 22:00, estavam eleitos 85 presidentes de câmara: 47 do PS, 25 do PSD, seis do PCP-PEV, quatro de grupos de cidadãos independentes, três de coligações PSD/CDS e um do CDS-PP.

À mesma hora, estavam apurados os resultados finais em 1920 freguesias e 77 concelhos.