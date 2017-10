Actualidade

O tetracampeão em título Benfica empatou hoje a um golo no reduto do Marítimo e falhou a aproximação a FC Porto e Sporting, em encontro da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A formação 'encarnada' adiantou-se logo aos dois minutos, com o 10.º tento na prova do brasileiro Jonas, mas os insulares, que não perdem em casa há mais de um ano, chegaram à igualdade aos 66, com um tento de Ricardo Valente.

Com este resultado, o Benfica passou a contar 17 pontos, contra 20 do Sporting e 22 do líder FC Porto, que empataram a zero no clássico, em Alvalade.