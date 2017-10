Autárquicas

O secretário-geral do PS, António Costa, enalteceu hoje o que diz ser a "maior vitória eleitoral" da história dos socialistas, referindo-se às eleições autárquicas que hoje decorreram.

"O PS teve hoje a maior vitória eleitoral de toda a sua história. Quero por isso começar por saudar todos os portugueses pela forma como decorreram estas eleições autárquicas", declarou Costa, no início de uma intervenção na sede do PS, no largo do Rato, em Lisboa.

O secretário-geral do PS e também primeiro-ministro começou por falar aos jornalistas pouco antes das 23:00 e a seu lado estavam a secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, e o presidente do PS, Carlos César.