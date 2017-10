Autárquicas

A presidente do CDS-PP e candidata à Câmara de Lisboa, Assunção Cristas, declarou-se hoje líder da oposição na capital e disse estar a trabalhar para estender essa liderança ao país.

"Sinto que em Lisboa somos certamente os líderes da oposição e a nível nacional trabalharemos para também ser", afirmou Assunção Cristas em resposta aos jornalistas, de cima de um palco montado no largo Adelino Amaro da Costa, em frente à sede do partido, em Lisboa, numa segunda declaração nesta noite eleitoral autárquica.

A líder centrista defendeu que o crescimento do partido visa constitui-lo como alternativa "às esquerdas unidas", referindo-se ao entendimento do Governo PS com BE, PCP e PEV.