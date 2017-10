Autárquicas

O secretário-geral do PCP assumiu hoje o resultado negativo nas eleições com a perda de "nove a dez autarquias", mas prometeu continuar a defender a reposição de direitos e rendimentos de trabalhadores e povo portugueses.

"Não podendo a leitura do resultado da CDU ser confinada ao do número de maiorias absolutas, a perda de presidências de câmaras municipais - que pode atingir nove ou dez - é, sobretudo, uma perda para as populações, que não demorarão a perceber o quanto errada foi a sua opção", afirmou Jerónimo de Sousa.

Na sede da campanha eleitoral da CDU, que juntou comunistas, ecologistas e independentes, em Lisboa, o líder do PCP manifestou, contudo, a convicção de continuar a lutar pela defesa, conquista e reposição de direitos das pessoas, designadamente na discussão com o Governo do PS sobre o Orçamento do Estado para 2018, embora reconhecendo menor força do que a de que disporia com um resultado eleitoral mais positivo.