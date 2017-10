Autárquicas

O candidato do PS à Câmara de Beja, Paulo Arsénio, declarou hoje vitória, com maioria absoluta, nas autárquicas de domingo, recuperando assim para os socialistas um 'bastião' comunista do Baixo Alentejo.

Desde 1976, quando se realizaram as primeiras eleições autárquicas depois do 25 de Abril de 1974, e até 2009, quando o PS a conquistou pela primeira vez Beja, a câmara foi liderada pela CDU ou outras coligações encabeçadas pelo PCP. Entre 2009 e 2013, Beja foi governada pelos socialistas.

"Esta é apenas a segunda vitória do PS [em Beja] depois do 25 de Abril. Nós [PS] perdemos Beja dez vezes e ganhamos apenas duas, contando com a [vitória] de hoje, mas quando as equipas são bem construídas, as propostas são sólidas e as pessoas são sérias o resultado, por regra, é este", disse à agência Lusa Paulo Arsénio.