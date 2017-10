Autárquicas

O presidente da Câmara de Coimbra, o socialista Manuel Machado, assumiu no domingo a sua reeleição como líder do município e mostrou-se disponível para dialogar com "todos os que queiram trabalhar".

Da varanda da sede da candidatura, no Largo da Portagem, Manuel Machado declarou a vitória da recandidatura pelo PS, perante largas dezenas de apoiantes, ainda antes de se saber ao certo quantos mandatos conquistou.

"Quero agradecer a todos os conimbricenses que nos confiaram o governo da cidade, Coimbra, a cidade das 31 freguesias [a composição antes do novo mapa de freguesias]", afirmou o autarca e presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).