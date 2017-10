Autárquicas/Resultados

O candidato Paulo Arsério, do PS, conquistou uma vitória histórica, na câmara de Beja, capital de distrito, no antigo bastião comunista do Baixo Alentejo, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.

A Câmara de Beja só esteve nas mãos dos socialistas entre 2009 e 2013.

Desde 1976, quando se realizaram as primeiras eleições autárquicas depois do 25 de Abril, e até 2009, quando o PS a conquistou pela primeira vez, a autarquia foi liderada pela CDU ou outras coligações encabeçadas pelo PCP.