Autárquicas

O atual presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, foi no domingo reeleito para o cargo, com maioria absoluta, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Rui Moreira alcançou sete mandatos, contra seis da oposição: quatro do PS, um do PSD/PPM e um da CDU.

