Autárquicas

A CDU, liderada pelo PCP, perdeu nove câmaras nas eleições autárquicas de domingo, oito para o PS e uma para um grupo de independentes, de acordo com os resultados provisórios.

No Alentejo, a Coligação Democrática Unitária (CDU) perdeu a câmara do Alandroal, distrito de Évora, e Barrancos, Castro Verdes, Moura e Beja, no distrito de Beja.

No distrito de Setúbal, a CDU perdeu para o PS o município de Alcochete, mas também Almada, uma derrota por 213 votos, formalmente assumida pelo PCP.