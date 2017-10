Autárquicas

O presidente eleito da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, admitiu hoje que caso o PS tenha maioria na autarquia poderá atribuir pelouros aos vereadores da oposição, "caso haja essa vontade", de forma a ter "apoio para políticas" a concretizar.

"A esta hora ainda não está fechado o número de vereadores [no executivo]. Se o PS tiver maioria absoluta como desejo e como é expectável, é minha intenção abrir diálogo com as várias forças políticas, disponibilizando-me [...] para um pacto para a atribuição de pelouros, caso haja essa vontade", declarou.

Falando no hotel Altis da Rua Castilho, de Lisboa, onde decorre a noite eleitoral do partido, Fernando Medina reforçou: "Qualquer que seja o resultado, procuraremos alargar a base política, no sentido de termos mais apoio para as políticas que vamos concretizar".