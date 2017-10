Autárquicas/Resultados

O PS era às 01:00 de hoje o partido com mais presidentes de câmara eleitos nas eleições autárquicas de domingo, quando estão apurados os resultados em 268 dos 308 concelhos, de acordo com os dados do Ministério da Administração Interna.

Com 2.975 freguesias apuradas, os socialistas elegeram 145 presidentes, 132 dos quais vão governar com maioria absoluta.

O PSD somava 73 lideranças municipais em nome próprio, 12 em coligação com o CDS-PP e mais duas em coligações maiores. O PCP/PEV ocupa até agora a presidência em 20 municípios.