Autárquicas

O líder do PS/Açores, Vasco Cordeiro, destacou hoje a "grande vitória" do partido no arquipélago, onde conquistou 12 dos 19 municípios, e o aumento de votação nas câmaras e assembleias de freguesia, que demonstra a "crescente implantação no poder local do partido".

"(...) O PS teve uma grande vitória nestas eleições autárquicas, alcançando 12 câmaras municipais em 19 e aumentando a sua votação num conjunto de câmaras, aumentando a sua votação também ao nível de assembleias de freguesia", afirmou Vasco Cordeiro.

O presidente do PS/Açores falava aos jornalistas na sede regional do partido, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, quando ainda não era conhecido o resultado oficial do escrutínio para o concelho de Ponta Delgada.