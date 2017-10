Autárquicas

O BE teve no domingo uma noite eleitoral agridoce, com o aumento expressivo de votos, a recuperação de um vereador em Lisboa, a eleição de mandatos para autarquias inéditas, mas falhou a conquista de uma câmara.

O objetivo eleitoral traçado pela coordenadora bloquista, Catarina Martins, era dar um salto nas eleições autárquicas de domingo e, em termos de votação - ainda com resultados provisórios às 03:00 e - o partido conseguiu quase mais 50 mil votos do que em 2013, estando perto dos 160 mil.

Mas se o número de votos e o número de mandatos subiu, os bloquistas continuam sem conseguir governar nenhuma câmara municipal, tendo falhado a reconquista de Salvaterra de Magos (perdida em 2013) ou a vitória em Torres Novas, mantendo nestas duas autarquias o número de vereadores das últimas eleições autárquicas.