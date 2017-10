Actualidade

Duas mulheres acusadas de matar Kim Jong-nam, meio-irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, declararam-se hoje inocentes, no dia em que começou o julgamento na Malásia do crime que provocou uma crise diplomática.

A indonésia Siti Aisyah, de 25 anos, e a vietnamita Don Thi Houng, de 29, falaram através dos seus intérpretes no Tribunal Superior de Shah Alam, um distrito perto do aeroporto nos arredores de Kuala Lumpur, onde Kim Jong-nam foi atacado em 13 de fevereiro com VX, um agente neurotóxico, uma versão altamente letal do gás sarín considerado uma arma de destruição em massa.

Se forem consideradas culpadas, as mulheres arriscam-se à pena de morte por enforcamento.