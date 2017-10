Autárquicas

A clássica campanha eleitoral autárquica da CDU, de arruadas e comícios, "chocou de frente" com a dinâmica nacional do PS, assente nos bons resultados económicos do Governo, e terá perdido uma dezena de municípios para os socialistas.

Ainda com resultados definitivos por apurar, Almada (Setúbal) e Castro Verde (Beja), dois dos 11 municípios liderados desde as primeiras eleições autárquicas de 1976 pelos comunistas, passaram no domingo para as 'mãos' do PS.

Alandroal (Évora), Alcochete e Barreiro (Setúbal), Barrancos, Moura e Beja, Constância (Santarém) foram outros dos municípios conquistados pelos socialistas à coligação que junta comunistas, ecologistas e independentes.