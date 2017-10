Actualidade

Duas empresas agrícolas foram as vencedoras da primeira edição dos Prémios da Exportação de Timor-Leste entregues no fim de semana pela Agência Governamental de Investimento e Promoção de Exportações, a TradeInvest Timor-Leste (TITL).

Os galardoados foram a Outspan Agro Timor, que recebeu o prémio como "exportador existente do ano", e a empresa Nova Casa Fresca, reconhecida como "o potencial exportador do ano", informou a TradeInvest.

Em comunicado, a entidade explicou que se apresentaram aos prémios mais de uma dezena de empresas, tendo os vencedores sido escolhidos por um júri formado por representantes da Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste (CCI-TL), do Instituto de Desenvolvimento do Setor Privado (IADE) e da Facilidade de Desenvolvimento do Mercado (MDF).