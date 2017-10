Actualidade

O embaixador da Indonésia na Malásia disse hoje que o seu país está a acompanhar o julgamento do homicídio do meio-irmão do líder norte-coreano, um crime pelo qual estão acusadas duas mulheres, incluindo uma cidadã indonésia.

O embaixador Rusdi Kirana falava aos jornalistas no dia em que começou o julgamento de Siti Aisyah, da Indonésia, e de Doan Thi Huong, do Vietname.

"Não podemos fazer comentários sobre a suspeita, mas o que podemos fazer é, enquanto embaixador da Indonésia, apoiar os nossos cidadãos. Em relação à lei na Malásia, temos que respeitar e deixar o processo em tribunal [seguir] como deve de ser", afirmou.