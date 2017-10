Actualidade

O primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, é um dos oito novos membros da Comissão Política da Frelimo, partido no poder e que esteve reunido em congresso na Matola, arredores de Maputo.

A eleição por voto secreto decorreu na noite de domingo e o resultado foi anunciado às 02:00 de hoje (menos uma hora em Lisboa) numa altura em que vários dos 2.264 delegados já estavam de olhos fechados após uma maratona eleitoral.

Além do primeiro-ministro, outro membro do Governo, Basílio Monteiro, ministro do Interior, está entre os novos membros.