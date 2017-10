Actualidade

As ações da Nissan Motor caíram hoje até 5,4% na bolsa de Tóquio, na sequência da suspensão da venda de novos veículos no Japão, depois de a empresa ter admitio irregularidades nas inspeções de alguns modelos.

No intervalo a meio da sessão, as ações da Nissan tinham caído 3,05% e situavam-se em 1.080,5 ienes (8,13 euros), embora tenham chegado a cair até 5,4% durante a primeira sessão.

Na sexta-feira, a Nissan admitiu que alguns dos seus modelos passaram revisões de segurança nas instalações do fabricante no Japão por pessoal que não tinha as qualificações necessárias, o que constitui uma violação da normativa japonesa e poderá obrigar a uma chamada à revisão em massa.