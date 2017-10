Actualidade

O Dia Mundial da Arquitetura celebra-se hoje sob o tema "Climate Change Action!", prolongando-se as comemorações ao longo do mês de outubro, com exposições, debates e filmes, organizadas pela Ordem dos Arquitetos.

O tema, este ano ligado ao ambiente, é escolhido anualmente pela União Internacional dos Arquitetos (UIA) para ser usado como mote nos vários países que aderirem às comemorações, como é o caso de Portugal.

Para marcar a data do Dia Mundial da Arquitetura, será realizada hoje, em Matosinhos, a conferência da vencedora da 12.ª edição do Prémio Fernando Távora e o lançamento da 13.ª edição do concurso.