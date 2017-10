Actualidade

O Organismo Europeu de Luta Contra a Fraude (OLAF) informou no domingo que o seu apoio em operações nos países da União Europeia, realizadas em agosto e setembro, permitiu apreender mais de 11 milhões de cigarros de contrabando.

No início de setembro, o organismo antifraude da UE, em coordenação com a polícia de fronteiras romena apreendeu cinco milhões de cigarros contrabandeados da marca Toros, que estavam a bordo de barcos que navegavam com bandeira eslovena no mar Negro.

Na operação foram detidas quatro pessoas, disse o OLAF em comunicado.