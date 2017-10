Actualidade

O Presidente timorense assinou hoje um novo decreto de nomeação de membros do Governo que vão tomar posse na terça-feira, ampliando a lista divulgada com a entrada de mais duas mulheres.

O novo decreto, já publicado em Jornal da República, revoga o documento publicado na passada sexta-feira, que apresentava alguns erros, incluindo no título de um dos ministros, e adiciona dois novos elementos ao elenco governativo.

No total são nomeados 21 novos membros do executivo que depois da cerimónia de tomada de posse, marcada para terça-feira perante o chefe de Estado, Francisco Guterres Lu-Olo, na Presidência da República, se vão juntar aos 12 elementos do Governo liderado por Mari Alkatiri, já empossados.