Actualidade

O corpo do segundo dos dois homens desaparecidos há uma semana na albufeira do Alqueva, no Alentejo, apareceu hoje de manhã à superfície da água, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

A fonte da GNR indicou que o corpo do homem, de 50 anos, foi transportado para os serviços de Medicina Legal, em Évora, para ser autopsiado.

O cadáver surgiu à superfície da água, às 09.37, "perto do local" onde desapareceu, minutos depois de terem sido retomadas as buscas hoje de manhã, referiram as mesmas fontes.