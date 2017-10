Actualidade

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou 1,3 mil milhões de euros em agosto, face a julho, situando-se em 250,4 mil milhões de euros, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Esta variação, sinaliza a instituição, reflete emissões líquidas de títulos de 2,4 mil milhões de euros e uma diminuição de empréstimos de 1,2 mil milhões de euros, essencialmente por via do reembolso antecipado de empréstimos do Fundo Monetário Internacional (no montante de 0,8 mil milhões de euros).

Os ativos em depósitos da administração central aumentaram, por sua vez, três mil milhões de euros.