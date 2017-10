Actualidade

O cineasta Frederick Wiseman será distinguido na 25.ª edição do Festival de Arte Cinematográfica Camerimage com um prémio honorário, pelo trabalho desenvolvido ao longo da sua carreira, anunciou, hoje, a organização do evento em Bydgoszcz, na Polónia.

Segundo o comunicado no 'site' do festival de cinema, os documentários dirigidos por Wiseman, que conta com mais de 40 créditos a nível profissional, "não são fáceis de digerir" e "exigem toda a atenção dos seus espectadores, algo que se torna cada vez mais difícil de alcançar num mundo em constante aceleração".

O galardão será atribuído ao norte-americano numa altura em que o seu primeiro filme, "Titcut Follies" (1967), completa 50 anos e continua a "provocar emoções fortes, provando que a linha entre o primitivo e a civilizado era, é e será sempre muito ténue".