Actualidade

O escritor, professor e encenador checo Jorge Listopad, radicado há várias décadas em Portugal, morreu no domingo aos 95 anos, em Lisboa, disse à Lusa a Escola Superior de Teatro e Cinema.

Poeta, cronista, encenador, Jorge Listopad nasceu em 1921, em Praga, onde se doutorou em Filosofia, mas vivia em Portugal desde a década de 1950, onde desenvolveu um prolífico percurso nas artes, da literatura ao teatro.

As mais recentes encenações do autor foram "A instalação do medo", em 2014, no Teatro Municipal São Luiz, e "Meu tio Jaguar", em 2012, no Teatro Nacional D. Maria II.