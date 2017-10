Actualidade

O Museu Nacional de Arte Antiga vai levar ao centro comercial das Amoreiras, em Lisboa, 31 réplicas de pinturas, de quarta-feira, 04 de outubro, a 05 de novembro, num convite ao público para que vá ver os originais.

Em declarações à Lusa, o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), António Filipe Pimentel, disse que se trata de uma amostra, um chamar de atenção para a coleção do museu, uma vez que "as obras verdadeiras estão à espera das pessoas no MNAA".

Em 31 lojas das Amoreiras podem ser vistos quadros como "Vista do Mosteiro e Praça de Belém", do pintor Filipe Lobo, além de trabalhos de Cristóvão de Morais e Domingos Sequeira.