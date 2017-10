Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, despediu-se hoje dos 33 militares que vão participar na missão militar da União Europeia Sophia, de controlo de imigrantes, a bordo do submarino "Arpão", no Mar Mediterrâneo.

Ao lado do ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, e do chefe do Estado Maior da Armada, almirante António Silva Ribeiro, o chefe de Estado falou aos militares, oficiais e praças, que se juntaram no refeitório do submarino, no regresso do Arpão de uma missão de quase duas horas, ao largo de Cascais, Lisboa.

A vossa missão "é muito importante", disse o Presidente da República, enquanto o navio adornava, desafiando o equilíbrio de Marcelo Rebelo de Sousa.