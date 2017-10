Actualidade

A REN registou o melhor setembro de sempre na produção eólica em Portugal, com uma subida de 28% para os 829 Gigawatt-hora (GWh), que compara com 647 GWh do período homólogo, segundo dados da REN - Redes Energéticas Nacionais.

De acordo com dados da gestora da rede elétrica, o índice que mede a produtibilidade eólica atingiu 1,22, que é o maior registado num setembro, que normalmente é o mês com menor produção eólica.

Apesar do recorde na produção eólica, as fontes renováveis apenas abasteceram em setembro 33% do consumo de eletricidade e saldo exportador, devido à reduzida produção hidroelétrica, dado o período de seca que o país atravessa.