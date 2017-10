Actualidade

Pedro Passos Coelho afirmou hoje que a reflexão que está a fazer sobre o seu futuro no PSD "vai bem", mas nada mais adiantou, e disse que não falou deste tema com o Presidente da República.

O presidente do PSD falava na Sala das Bicas do Palácio de Belém, em Lisboa, após ter sido recebido pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, durante cerca de 40 minutos, juntamente com o secretário-geral do PSD, José Matos Rosa.

Questionado pelos jornalistas se partilhou com o Presidente da República a reflexão que está a fazer na sequência dos resultados das autárquicas de domingo, Passos Coelho respondeu: "Não falámos de eleições autárquicas".