A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) disse hoje que tem estado em contacto com as autoridades do Reino Unido a propósito do fecho da companhia Monarch, para garantir o regresso para Portugal dos passageiros afetados.

"A ANAC informa os senhores passageiros com título de transporte da companhia aérea Monarch Airlines, que se encontrem fora de Portugal e pretendam regressar, que tem estado em contacto permanente com as Autoridades do Reino Unido, com o objetivo de garantir a proteção dos passageiros", lê-se no comunicado hoje divulgado.

O regulador da aviação civil pede aos passageiros afetados que enviem para o e-mail passageirosmonarch@anac.pt cópia do título de transporte, nome do passageio, aeroporto de origem e a data do voo de regresso, de modo a ajudar a diligenciar o seu regresso.