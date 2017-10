Actualidade

O funeral do escritor, professor e encenador checo Jorge Listopad, que morreu no domingo aos 95 anos, realiza-se na quinta-feira, em Lisboa, foi hoje revelado.

De acordo com informações divulgadas na página oficial do autor no Facebook, o velório acontecerá a partir das 18:00 de quarta-feira na capela do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. O funeral, na quinta-feira, parte, às 14:45, para o cemitério dos Prazeres.

Jorge Listopad, radicado há várias décadas em Portugal, morreu no domingo aos 95 anos, em Lisboa.