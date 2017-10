Actualidade

O vento na Ilha da Madeira está a "condicionar bastante" as operações no aeroporto Cristiano Ronaldo, com vários voos a serem desviados, sendo esperado que a situação se mantenha até à manha de terça-feira, disse hoje fonte aeroportuária.

Segundo a mesma fonte, cerca das 18:30 os ventos fortes estavam a "condicionar bastante as operações", uma vez que os aviões não conseguem aterrar na ilha da Madeira.

"Os aviões não conseguem aterrar devido ao vento forte. Está bastante condicionada a operação no aeroporto. Os voos de Copenhaga, Manchester, Lisboa, entre outros, estão a ser desviados para outros aeroportos, como Porto Santo, Tenerife ou Faro", disse.