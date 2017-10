Autárquicas

O presidente e líder parlamentar do PS, Carlos César, defendeu hoje que os resultados das autárquicas de domingo reforçam a atual solução governativa e não afetam a negociação orçamental que está em curso.

"Houve um reforço da componente política que está associada à atual solução governativa e, neste sentido, se as eleições autárquicas têm algum feito sobre a situação política nacional, outro efeito não têm do que a consolidação da solução política que está em vigor, ou seja: fortalecimento do Governo da República liderado pelo PS", afirmou.

"Não creio que haja consequência destes resultados no plano da negociação relativa à proposta de lei orçamental", acrescentou Carlos César, que falava na Sala das Bicas do Palácio de Belém, após uma reunião com o Presidente da República, na qual também participaram a secretária-geral-adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, e o líder da Juventude Socialista (JS), Ivan Gonçalves.